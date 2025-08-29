Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Três Lagoas JPNews

Gratuito

Evento “Dia de Cooperar” vai oferecer ações gratuitas na praça Ramez Tebet neste sábado

O evento será das 7h às 11h, no Centro de Três Lagoas

Redação RCN67

O evento será das 7h às 11h, na Praça Senador Ramez Tebet. Foto: Antônio Luiz/RCN 67.
O evento será das 7h às 11h, na Praça Senador Ramez Tebet. Foto: Antônio Luiz/RCN 67.

A cidade de Três Lagoas será palco, neste sábado (30), do “Dia de Cooperar”, iniciativa nacional do cooperativismo brasileiro que promove ações voluntárias de impacto social e ambiental. O evento será das 7h às 11h, na Praça Senador Ramez Tebet, e reúne diversas cooperativas locais em uma grande mobilização voltada ao bem-estar da comunidade.

Segundo Eduardo Queiroz, integrante da Seven Comunicação, o objetivo é envolver a cidade em uma corrente de solidariedade. “É uma iniciativa que acontece em todo o país, e Três Lagoas não poderia ficar de fora. Estamos reunindo todas as cooperativas da cidade para uma ação junto aos parceiros e, claro, à comunidade”, destacou em entrevista ao programa RCN Notícias, da Rádio Cultura e TVC HD 13.1.

Durante a manhã, a população terá acesso a diversos serviços gratuitos, como aferição de pressão e glicemia, vacinação contra a gripe, atendimento ao MEI e orientação empresarial, vacinação e microchipagem de animais, consulta ao SPC/Serasa, cadastro de currículos, pré-cadastro de doadores de medula óssea, além de massagens e orientações sobre saúde bucal e prevenção de acidentes de trânsito. Também haverá atividades de educação financeira, conscientização sobre maus-tratos de animais e contação de histórias.

Notícias Relacionadas

O “Dia de Cooperar” contará ainda com apresentações artísticas e esportivas, além de um espaço kids com brinquedos infláveis, garantindo lazer para toda a família.

A ação tem o patrocínio da Unimed Regional de Três Lagoas, Sicredi e Sicoob Unique BR, com apoio da Prefeitura Municipal de Três Lagoas, Sistema OCB/MS, SEBRAE, Casa do Trabalhador, Hemosul, Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas, Protetoras e Sest/Senat.

Assuntos

Impressos

Mais Edições

Mais notícias

Mais artigos