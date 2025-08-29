Evento “Dia de Cooperar” vai oferecer ações gratuitas na praça Ramez Tebet neste sábado

A cidade de Três Lagoas será palco, neste sábado (30), do “Dia de Cooperar”, iniciativa nacional do cooperativismo brasileiro que promove ações voluntárias de impacto social e ambiental. O evento será das 7h às 11h, na Praça Senador Ramez Tebet, e reúne diversas cooperativas locais em uma grande mobilização voltada ao bem-estar da comunidade.

Segundo Eduardo Queiroz, integrante da Seven Comunicação, o objetivo é envolver a cidade em uma corrente de solidariedade. “É uma iniciativa que acontece em todo o país, e Três Lagoas não poderia ficar de fora. Estamos reunindo todas as cooperativas da cidade para uma ação junto aos parceiros e, claro, à comunidade”, destacou em entrevista ao programa RCN Notícias, da Rádio Cultura e TVC HD 13.1.

Durante a manhã, a população terá acesso a diversos serviços gratuitos, como aferição de pressão e glicemia, vacinação contra a gripe, atendimento ao MEI e orientação empresarial, vacinação e microchipagem de animais, consulta ao SPC/Serasa, cadastro de currículos, pré-cadastro de doadores de medula óssea, além de massagens e orientações sobre saúde bucal e prevenção de acidentes de trânsito. Também haverá atividades de educação financeira, conscientização sobre maus-tratos de animais e contação de histórias.