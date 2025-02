Evento do Sebrae e Associação Íntegra Costa Leste debaterá o futuro da região

No próximo dia 27 de fevereiro, a Associação Íntegra Costa Leste, em parceria com o Sebrae, realizará um evento voltado para estimular o pensamento estratégico e inovador entre empresários, gestores públicos e lideranças da região. O encontro acontecerá às 19h na sede do Sebrae e terá como foco o planejamento do futuro econômico e empresarial da Costa Leste.

A analista técnica do Sebrae, Ana Flávia, destacou que o evento contará com a presença de pesquisadores e especialistas em estudos sobre o futuro. Eles irão apresentar metodologias e perspectivas para o desenvolvimento da região, considerando a forte presença da indústria de celulose, o setor agropecuário e outras possibilidades econômicas.

“Nosso território tem sido impactado por grandes investimentos e transformado economicamente. Muitas vezes, os empreendedores apenas reagem às mudanças, mas é fundamental pensar de maneira estratégica e inovadora para identificar oportunidades e alternativas para o futuro”, ressaltou Ana Flávia.