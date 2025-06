Evento em Três Lagoas debate políticas públicas para população LGBTQIA+

Três Lagoas foi palco de um importante evento em defesa dos direitos da população LGBTQIA+: a 3ª Conferência Regional dos Direitos LGBTQIA+, realizada na última sexta-feira (6), no Crase – Coração de Mãe.

Com o tema “Construindo a Política Nacional dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+”, a conferência teve como objetivo fomentar o debate sobre políticas públicas voltadas à garantia de direitos e à promoção da cidadania da comunidade LGBTQIA+ nos âmbitos municipal, estadual e nacional.

A ação contou com a apresentação da transformista Sacha Evans, Miss Plus Size Mato Grosso do Sul 2025, que realizou uma linda homenagem à comunidade LGBTQIA+ com a dublagem da música Flutua, de Johnny Hooker e Liniker. A canção celebra o amor livre, desafiando o preconceito com sensibilidade e força — um verdadeiro hino de resistência e afirmação do direito de amar sem medo.

Após a apresentação, teve início a palestra do professor Fontoura dos Santos, que discorreu sobre o tema da conferência.