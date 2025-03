Especialistas promovem palestras sobre Transtorno do Espectro Autista em Três Lagoas

A Academia de Medicina de Mato Grosso do Sul, com apoio da Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), promoverá um evento sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA). O encontro ocorrerá no dia 4 de abril, às 19h, na Câmara Municipal de Três Lagoas.

As palestras serão conduzidas por especialistas da Academia de Medicina e são voltadas para pessoas com TEA, seus familiares, profissionais da saúde e educação, além do público em geral. O evento é gratuito e oferece certificado de participação.

Palestras e especialistas

‘TEA: Genômica Funcional e Perspectivas ‘ – Dr. Almir de Souza Martins, pesquisador e especialista em doenças raras, ciências da saúde e genética.

‘ – Dr. Almir de Souza Martins, pesquisador e especialista em doenças raras, ciências da saúde e genética. ‘Prevenção e Melhora do Transtorno do Espectro Autista ‘ – Dr. Durval Palhares, médico pediatra e pesquisador da UFMS.

‘ – Dr. Durval Palhares, médico pediatra e pesquisador da UFMS. ‘Avaliação Multiprofissional e Diagnóstico do TEA‘ – Dra. Gislayne Budib Poleto, psiquiatra e coordenadora do Programa Municipal de Saúde Mental de Campo Grande.

Leis municipais de apoio ao TEA