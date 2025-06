Evento Encadear Summit conecta pequenos negócios a grandes empresas

A terceira edição do evento Encadear Summit, realizada na terça-feira (10) em Três Lagoas, promoveu a conexão entre empreendedores locais e grandes empresas, visando fortalecer o ecossistema empresarial da região da Costa Leste. O evento, uma iniciativa do Sebrae em parceria com o Governo do Estado e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, ocorreu no Papillon Eventos e reuniu diversas autoridades, prefeitos e vereadores da região.

De acordo com a gerente regional do Sebrae, Josi Signori, o Encadear Summit desempenha um papel estratégico ao fortalecer a cadeia produtiva local. Nesta edição, mais de 20 empresas âncoras participaram, juntamente com quase 200 pequenas e médias empresas, além de prefeitos e autoridades de toda a região. O objetivo principal é garantir que o desenvolvimento local seja impulsionado diariamente tanto por grandes quanto por pequenas empresas, com decisões estratégicas tomadas no momento certo para serem atuantes.