Evento florestal eleva taxa de ocupação hoteleira a 100% em Três Lagoas

A realização do Show Florestal neste mês já começa a impactar positivamente a economia de Três Lagoas e de municípios vizinhos. Um dos reflexos mais visíveis do evento, que é considerado um dos maiores do setor florestal no Brasil, é a superlotação da rede hoteleira local. Com a capacidade esgotada e reservas fechadas desde abril, não há mais vagas disponíveis nos hotéis da cidade.
Segundo o empresário Lucas Congro, a movimentação por hospedagem teve início há meses. “Nós começamos a receber reservas em abril, então, há dois meses atrás, já estávamos praticamente sem vagas. As empresas estão desesperadas, porque não estão conseguindo acomodar seus funcionários e expositores. Acredito que todos os hotéis da cidade estejam com a sua capacidade máxima ocupada”, afirmou.
O Show Florestal reúne os principais nomes do setor florestal brasileiro e atrai visitantes de todo o país. Essa movimentação aquece não apenas a hotelaria, mas diversos setores da economia local.
Restaurantes, bares, supermercados, postos de combustíveis, serviços de transporte e o comércio em geral registram aumento na procura por produtos e serviços. “O evento traz muita gente de fora, contribuindo para a economia local. Não só os hotéis, mas também bares, restaurantes e o comércio se beneficiam. Do pequeno ao grande empresário, todos são impactados positivamente”, afirmou Brenner Salviano, presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel).
Brenner também destaca o posicionamento estratégico de Três Lagoas para sediar eventos dessa magnitude. “Hoje temos 100% da hotelaria lotada, não só em Três Lagoas, mas também em cidades vizinhas. Isso mostra que nossa cidade está bem localizada para receber grandes eventos”, disse.
O Show Florestal inicialmente chegou a ser cogitado para acontecer em Campo Grande, mas acabou sendo mantido em Três Lagoas justamente por abrigar as maiores fábricas de celulose do país, o que reforça sua posição como polo do setor florestal.
Além do impacto direto na economia, o evento também gera oportunidades de negócios e visibilidade para o município. A movimentação envolve diversas cadeias de serviços, como estrutura, parte elétrica, contratação de mão de obra, reparos e manutenção de estabelecimentos.
“É interessante ver que o recurso gerado fica no município. Esse dinheiro circula dentro da cidade, movimenta a economia e acaba beneficiando toda a população”, ressaltou Salviano.
A demanda crescente reforça a necessidade de ampliar a infraestrutura turística e de negócios da cidade. Apesar do crescimento da rede hoteleira nos últimos anos, a lotação nos períodos de grandes eventos mostra que ainda há espaço para expansão. “Três Lagoas está se posicionando como um polo estratégico. O incentivo do Executivo e do setor privado é visível. Não tem como fortalecer a economia sem apoiar eventos como esse. Tenho certeza de que tudo está sendo muito bem planejado”, frisou o presidente da Abrasel.