Ex-agente prisional e amante são condenados a 28 anos de prisão

O ex-agente penitenciário Edgar Lopes Cardoso, de 69 anos, foi condenado a 16 anos de prisão em regime fechado por homicídio duplamente qualificado. A suposta ex-amante, Sandra Mara Marques, de 52 anos, também foi condenada pelo mesmo crime, recebendo pena de 12 anos de prisão. Ambos foram julgados em júri popular nesta semana, no Fórum de Três Lagoas, acusados de envolvimento no assassinato de Joelma Amara de Oliveira, morta a tiros em maio de 2011, em frente à própria residência, no bairro Jardim Novo Aeroporto.

A vítima era esposa de Edgar. Conforme denúncia apresentada pela Promotoria de Justiça, um homem em uma motocicleta teria se aproximado da residência, chamado Joelma no portão e, ao ser atendido, efetuado vários disparos. O autor dos tiros ainda não foi identificado.

Durante o julgamento, o promotor de Justiça Luciano Anechini Lara Leite destacou o trabalho da Polícia Civil na época do crime. Testemunhas próximas à vítima relataram que o relacionamento entre Joelma e Edgar passava por crises. Segundo o Ministério Público, o ex-agente não aceitava o fim do casamento.

As investigações apontaram que Edgar teria encomendado o crime, com o apoio de Sandra Mara, com quem mantinha um relacionamento extraconjugal. Uma terceira pessoa teria sido contratada para executar Joelma com três disparos.

No Tribunal do Júri, Edgar foi questionado sobre a sua ausência no local no dia do crime. Ele afirmou que não pôde sair porque estava de plantão, impedido pela diretoria do presídio onde trabalhava. Também foi mencionado que Joelma havia relatado ameaças antes de ser assassinada.

A Promotoria apresentou extratos telefônicos que comprovariam a frequência de contatos entre Edgar e Sandra. Um número utilizado para ameaçar Joelma estaria registrado em nome da própria vítima, sem seu conhecimento. Segundo a investigação, o chip foi usado em um aparelho pertencente a Sandra Mara.