Ex-agente prisional e amante vão a juri por homicídio ocorrido em 2011

Está em andamento nesta quarta-feira (30) o julgamento de Edgar Lopes Cardoso, de 52 anos, ex-agente prisional, e Sandra Mara Marques, de 69 anos, sua ex-amante. Ambos são acusados de envolvimento na morte de Joelma Amara de Oliveira, que tinha 36 anos na época do crime, ocorrido em maio de 2011.

Segundo a denúncia, Joelma — que era esposa de Edgar — foi assassinada em frente à sua residência. Um homem em uma motocicleta teria chegado ao local, chamado a vítima no portão e, ao ser atendido, efetuou os disparos que causaram sua morte. O autor dos tiros ainda não foi identificado.

Durante o julgamento, Edgar foi questionado sobre sua ausência no local do crime na data dos fatos. Em resposta, afirmou ter sido impedido de sair pelo diretor do presídio onde trabalhava. Também foi abordada a informação de que Joelma vinha sofrendo ameaças antes de ser morta. As investigações revelaram que os chips usados para enviar mensagens ameaçadoras estavam cadastrados em nome da própria vítima, mas um deles foi posteriormente localizado em um celular pertencente a Sandra Mara, apontada como cúmplice no caso.