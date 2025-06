Ex-governador Reinaldo Azambuja no PL?

Durante reunião com prefeitos do PSDB em Campo Grande, o ex-governador Reinaldo Azambuja sinalizou que deverá assumir o comando do diretório estadual do PL em Mato Grosso do Sul. Atualmente presidente estadual do PSDB, Azambuja reforçou que o principal objetivo é garantir a reeleição do governador Eduardo Riedel (PSDB). “Estamos analisando nosso futuro partidário. Temos convites do PL, PP, União Brasil, Republicanos e MDB”, disse

TRANSPORTE

A qualidade do transporte coletivo em Três Lagoas voltou a ser tema de cobranças na Câmara Municipal. A vereadora Sirlene dos Santos Pereira solicitou a afixação dos horários das linhas nos próprios ônibus. Já a vereadora Maria Diogo pediu a instalação de mais pontos cobertos, especialmente em regiões de maior fluxo de passageiros.