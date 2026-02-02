Ex-presidiário que vendia paçocas nas ruas é preso por roubo

Um homem, de 49 anos, foi preso pela Polícia Militar após tentar roubar ferramentas de um trabalhador que prestava serviços em uma conveniência, localizada na avenida Clodoaldo Garcia, no bairro Santos Dumont, em Três Lagoas (MS). O suspeito estava armado com uma faca e também é apontado como autor de outras duas tentativas de assalto minutos antes, na mesma região.

De acordo com informações da Polícia Militar, por volta de 12h35 de sábado (31), a equipe da Rádio Patrulha do 2º BPM foi acionada para atender a uma ocorrência envolvendo um homem armado com faca nas proximidades de uma conveniência, na avenida Clodoaldo Garcia.

No local, os policiais fizeram contato com a vítima, que relatou que o suspeito, portando uma faca de grande porte, tentou subtrair as ferramentas que ele utilizava no momento do trabalho. Ainda conforme o relato, o autor chegou a sacar a arma branca e avançar na direção dele, obrigando a vítima a se esquivar e se afastar para evitar ferimentos.