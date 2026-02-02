Ex-presidiário que vendia paçocas nas ruas é preso por roubo

Um homem, de 49 anos, foi preso pela Polícia Militar após tentar roubar ferramentas de um trabalhador que prestava serviços em uma conveniência, localizada na avenida Clodoaldo Garcia, no bairro Santos Dumont, em Três Lagoas (MS). O suspeito estava armado com uma faca e também é apontado como autor de outras duas tentativas de assalto minutos antes, na mesma região.
De acordo com informações da Polícia Militar, por volta de 12h35 de sábado (31), a equipe da Rádio Patrulha do 2º BPM foi acionada para atender a uma ocorrência envolvendo um homem armado com faca nas proximidades de uma conveniência, na avenida Clodoaldo Garcia.
No local, os policiais fizeram contato com a vítima, que relatou que o suspeito, portando uma faca de grande porte, tentou subtrair as ferramentas que ele utilizava no momento do trabalho. Ainda conforme o relato, o autor chegou a sacar a arma branca e avançar na direção dele, obrigando a vítima a se esquivar e se afastar para evitar ferimentos.
A vítima informou ainda que o mesmo homem havia tentado assaltar outras duas pessoas momentos antes, porém sem êxito. Após a tentativa frustrada de roubo, o suspeito fugiu, tomando rumo ignorado.
Com base nas características repassadas, a Polícia Militar iniciou diligências pela região e localizou o suspeito, na rua Valdeci Vasconcelos, no momento em que ele entrava em um estabelecimento comercial. Durante a abordagem e busca pessoal, os policiais encontraram dentro da mochila do homem uma faca grande, de cabo branco, reconhecida pela vítima como a mesma utilizada na tentativa de roubo.
Diante dos fatos, o suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), onde permaneceu à disposição da autoridade policial para as providências cabíveis.