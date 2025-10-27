Exame de Seleção 2026 do IFMS reúne mais de 4,3 mil candidatos

O Exame de Seleção 2026 do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) mobilizou 4.303 candidatos em Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas, no domingo (26). A seleção garante o ingresso em cursos técnicos integrados ao ensino médio oferecidos pela instituição.
O índice de abstenção foi de 12,95%, com 640 dos 4.943 inscritos ausentes. Esta edição marcou um recorde histórico, sendo a maior já realizada pelo IFMS.
A maior concentração de candidatos foi em Campo Grande, com 1.570 inscritos. As provas foram aplicadas nos Complexos Multiuso I e II da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) e no campus da instituição, no caso de atendimentos diferenciados.
Pela primeira vez, participaram do exame estudantes atendidos pelo programa Partiu IF, do Ministério da Educação (MEC), voltado a jovens em situação de vulnerabilidade social. No IFMS, o cursinho preparatório gratuito foi ofertado a 480 estudantes nos municípios com campus da instituição, além de Ladário.
Entre esses jovens, está Bernardo Ribeiro Oliveira Carvalho, 15 anos, morador do Jardim Bálsamo, em Campo Grande, candidato ao curso técnico integrado em Eletrotécnica.
“Estou me sentindo preparado. Quero muito entrar no IFMS para ganhar experiência profissional e de vida”, comentou.
Bruna dos Santos, 15 anos, colega de Bernardo no projeto, também comemorou a oportunidade:
“Tenho o sonho de estudar no IFMS para aprender uma profissão”, disse a candidata ao técnico integrado em Informática.
O corretor de imóveis Dario César Ribeiro Campos também aposta no futuro da filha, candidata ao mesmo curso:
“Vivemos a era da tecnologia e da inteligência artificial. Esse conhecimento será um divisor de águas na vida dela”, afirmou.
A avaliação, com duração de quatro horas, contou com 30 questões de Língua Portuguesa, Matemática e Conhecimentos Gerais. A aplicação envolveu mais de 500 profissionais entre servidores do IFMS e colaboradores.
O gabarito preliminar será divulgado nesta segunda-feira (27), na Central de Seleção do IFMS. Os recursos poderão ser apresentados na terça e quarta-feira (28 e 29). O procedimento está detalhado no item 7.2 do edital de abertura do Exame de Seleção 2026.
*Informações do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul