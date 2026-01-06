“Existe uma falta de responsabilidade no trânsito”, afirma diretor José Aparecido de Moraes

O trânsito de Três Lagoas segue como um dos principais desafios para a segurança pública do município. Em entrevista ao programa RCN Notícias, da TVC HD canal 13.1, o diretor do Departamento Municipal de Trânsito (Deptran), José Aparecido de Moraes, fez um alerta contundente sobre o comportamento dos condutores e os altos índices de acidentes registrados ao longo de 2025.

Segundo o diretor, a maior parte dos sinistros é consequência direta da imprudência.

“O que falta aqui em Três Lagoas realmente no trânsito é a parte da educação. As autoridades fazem a parte delas, mas muitos condutores não cumprem as suas obrigações”, afirmou.

Dados apresentados pelo Deptran mostram que, no ano passado, o município registrou 14 mortes no trânsito, sendo 12 envolvendo motociclistas. Para Moraes, o número é alarmante e precisa ser revertido.

“Vamos fazer um 2026 diferente. Isso depende muito mais do cidadão do que das autoridades”, ressaltou.

Entre as infrações mais recorrentes, o diretor destacou a falta do uso do cinto de segurança, responsável por cerca de 35% das notificações, além do uso do celular ao volante, avanço de sinal vermelho e condução de veículos sem habilitação.

“Hoje, segurar o celular enquanto dirige já é infração. Não importa se está falando ou não. Mesmo assim, as pessoas insistem em desrespeitar a lei”, explicou Moraes.

Outro ponto crítico citado é o transporte irregular de crianças em motocicletas.

“É totalmente proibido transportar menores de 10 anos em motocicletas. Mesmo assim, vemos isso diariamente nas ruas”, alertou.

O diretor também chamou atenção para o comportamento de motociclistas, especialmente entregadores.

“O motociclista não tem proteção nenhuma além do próprio corpo. Muitos não respeitam a sinalização e acabam se envolvendo em acidentes graves”, disse.