Expediente nas agências bancárias só vai até 30 de dezembro

Com a chegada das festas de fim de ano, o funcionamento dos bancos muda e exige atenção, principalmente em relação a prazos de pagamento e horários de atendimento. A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) divulgou como será o expediente bancário nesta semana.
Nesta segunda-feira (29) e, na terça-feira (30), haverá atendimento normal aos clientes. Porém, o último dia do ano com expediente presencial ao público será em 30 de dezembro. No dia 31 de dezembro não haverá expediente.
O mesmo ocorrerá no dia 1º de janeiro (Confraternização Universal), não haverá atendimento presencial nas agências nem serão realizadas compensações bancárias, como Transferências Eletrônicas Disponíveis (TED). O Pix, que funciona 24 horas por dia, inclusive em feriados, seguirá disponível normalmente.
Já em 2 de janeiro de 2026, os bancos voltam a funcionar normalmente.
Contas e tributos
As contas de consumo, como água, energia e telefone, que vencerem neste período poderão ser pagas sem acréscimo no próximo dia útil.
No caso de impostos e tributos, a Federação Brasileira dos Bancos (Febraban) alerta que o pagamento deve ser antecipado quando o vencimento cair em feriados ou dias sem compensação, para evitar juros e multas.
Segundo a entidade, normalmente os tributos já têm datas ajustadas ao calendário de feriados. Ainda assim, a recomendação é ficar atento e, se necessário, antecipar o pagamento ou agendar a quitação pelos canais eletrônicos.
Canais digitais
A Febraban reforça que os meios eletrônicos são uma alternativa prática e segura durante o período. Internet banking, aplicativos de celular, caixas eletrônicos, atendimento telefônico e correspondentes bancários permitem realizar a maioria das operações, como pagamentos, transferências e consultas de saldo.
Além disso, boletos de clientes cadastrados como sacados eletrônicos podem ser pagos pelo Débito Direto Autorizado (DDA), facilitando a organização financeira mesmo nos dias sem atendimento presencial.