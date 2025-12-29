Expediente nas agências bancárias só vai até 30 de dezembro

Com a chegada das festas de fim de ano, o funcionamento dos bancos muda e exige atenção, principalmente em relação a prazos de pagamento e horários de atendimento. A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) divulgou como será o expediente bancário nesta semana.

Nesta segunda-feira (29) e, na terça-feira (30), haverá atendimento normal aos clientes. Porém, o último dia do ano com expediente presencial ao público será em 30 de dezembro. No dia 31 de dezembro não haverá expediente.

O mesmo ocorrerá no dia 1º de janeiro (Confraternização Universal), não haverá atendimento presencial nas agências nem serão realizadas compensações bancárias, como Transferências Eletrônicas Disponíveis (TED). O Pix, que funciona 24 horas por dia, inclusive em feriados, seguirá disponível normalmente.

Já em 2 de janeiro de 2026, os bancos voltam a funcionar normalmente.

Contas e tributos

As contas de consumo, como água, energia e telefone, que vencerem neste período poderão ser pagas sem acréscimo no próximo dia útil.