Economia

Exportações de Três Lagoas crescem 5,8% e ultrapassam US$ 3 bilhões em 2025

Saldo da balança comercial chega a US$ 2,63 bilhões e consolida município como polo exportador do Estado

Redação RCN67

Celulose segue como o carro chefe das exportações em Três Lagoas. Foto: Arquivo.

Três Lagoas encerrou 2025 reforçando sua posição de destaque no comércio exterior, com números expressivos nas exportações e saldo comercial amplamente positivo. Os dados fazem parte da Retrospectiva 2025 do Observatório do Comércio Exterior, elaborada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti).

De acordo com o levantamento, o município alcançou US$ 3,05 bilhões em exportações ao longo do ano, crescimento de 5,8% em relação a 2024. O volume exportado superou 2,7 milhões de toneladas, consolidando Três Lagoas como um dos principais polos exportadores industriais de Mato Grosso do Sul e referência no chamado Vale da Celulose.

As importações totalizaram US$ 415,8 milhões, com aumento de 1,2%. Com isso, o saldo da balança comercial do município fechou o ano em US$ 2,63 bilhões positivos, evidenciando a força da base produtiva local e o elevado valor agregado da pauta exportadora.

A celulose foi o grande destaque, respondendo por mais de 90% do valor total exportado e reafirmando o papel estratégico do setor florestal-industrial na economia de Três Lagoas. Produtos como soja processada, papel e cartão também contribuíram para a diversificação das exportações, ainda que em menor proporção.

A China permaneceu como o principal destino dos produtos exportados pelo município. Holanda, Estados Unidos, Itália e Argentina também figuram entre os principais parceiros comerciais, demonstrando a inserção consolidada da produção local no mercado internacional.

O Observatório do Comércio Exterior é uma ferramenta estratégica que permite o acompanhamento contínuo dos fluxos de exportação e importação, auxiliando o planejamento econômico, a formulação de políticas públicas e a atração de novos investimentos.

Para o diretor de Desenvolvimento Econômico e Sustentabilidade, Frank Moraes, os dados confirmam uma trajetória consistente de crescimento. “A Retrospectiva 2025 mostra que Três Lagoas segue em um caminho de desenvolvimento sustentável, com forte integração ao comércio internacional e papel relevante na economia regional e estadual”, destacou.

Com informações da Prefeitura de Três Lagoas.

