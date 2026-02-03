Exportações de Três Lagoas crescem 5,8% e ultrapassam US$ 3 bilhões em 2025

Três Lagoas encerrou 2025 reforçando sua posição de destaque no comércio exterior, com números expressivos nas exportações e saldo comercial amplamente positivo. Os dados fazem parte da Retrospectiva 2025 do Observatório do Comércio Exterior, elaborada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti).

De acordo com o levantamento, o município alcançou US$ 3,05 bilhões em exportações ao longo do ano, crescimento de 5,8% em relação a 2024. O volume exportado superou 2,7 milhões de toneladas, consolidando Três Lagoas como um dos principais polos exportadores industriais de Mato Grosso do Sul e referência no chamado Vale da Celulose.

As importações totalizaram US$ 415,8 milhões, com aumento de 1,2%. Com isso, o saldo da balança comercial do município fechou o ano em US$ 2,63 bilhões positivos, evidenciando a força da base produtiva local e o elevado valor agregado da pauta exportadora.

A celulose foi o grande destaque, respondendo por mais de 90% do valor total exportado e reafirmando o papel estratégico do setor florestal-industrial na economia de Três Lagoas. Produtos como soja processada, papel e cartão também contribuíram para a diversificação das exportações, ainda que em menor proporção.