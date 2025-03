Exposição artesanal do Projeto Três Taboas acontece neste fim de semana em Três Lagoas

Neste sábado (9) e domingo (10), o Shopping Três Lagoas será palco da exposição artesanal do Projeto Três Taboas. O evento ocorre das 10h às 22h e apresenta peças únicas confeccionadas por artesãs que participaram da iniciativa, desenvolvida com o incentivo da Lei Paulo Gustavo.

A artesã Fabiana Martins Félix explica que a exposição marca a finalização do projeto, que proporcionou capacitação para a produção artesanal. “As peças foram confeccionadas por sete mulheres do Cinturão verde com o auxílio das artesãs Marluce, Quênia e eu. No total, teremos cerca de 50 peças expostas para que a população possa conhecer e adquirir esses trabalhos”, afirma Fabiana. Entre os itens estão tapetes, cestos e mandalas decorativas.

Marluci Martins Carvalho, que já recebeu o selo de qualificação do Sebrae destaca que o projeto também tem um papel social importante. “Buscamos valorizar o trabalho das mulheres do Cinturão Verde, uma área voltada para a agricultura familiar. Elas se identificaram com a técnica, produziram peças incríveis e agora queremos que esse trabalho continue e gere renda para elas”, pontua.

A iniciativa despertou um novo olhar sobre a taboa, planta aquática abundante na região, que pode ser utilizada na confecção de objetos artesanais e decorativos. “Muitas das participantes nem sabiam que a taboa podia ser transformada em móveis e utilitários”, relata Marluce.