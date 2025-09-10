Exposição “Bicho que Voa” será realizada pelo Núcleo de Artes da Diretoria de Cultura de Três Lagoas

A Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Diretoria de Cultura da Secretaria Municipal de Educação e Cultura (Semec), realizará a Exposição “Bicho que Voa”, de 11 a 30 de setembro, no Paço Municipal, localizado na área Central. A mostra poderá ser visitada de segunda a sexta-feira, em horário comercial.

A exposição, realizada pelo Núcleo de Artes Plásticas da Diretoria de Cultura de Três Lagoas, reunirá trabalhos de 80 alunos, sendo 40 de pintura e 40 de desenho artístico. No curso, os alunos trabalham diversas técnicas que estarão em exibição, como pintura em cerâmica, monocromia, policromia e paisagismo. Os cursos são ministrados no prédio da Diretoria de Cultura, no Núcleo de Artes Plásticas, e atendem alunos com idades entre 8 e 85 anos.

A artista plástica Rute Ardigo, ministrante dos cursos de pinturas e uma das organizadoras da exposição, explicou que o objetivo da mostra é promover o conhecimento e a interação entre alunos, familiares e toda comunidade.