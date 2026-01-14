Exposição de Orquídeas e Rosas do Deserto acontece nos dias 16 e 17 de janeiro em Três Lagoas

A Casa do Artesão de Três Lagoas receberá a Exposição de Orquídeas e Rosas do Deserto, que acontece nos dias 16 e 17 de janeiro, reunindo uma grande variedade de espécies que prometem encantar visitantes e colecionadores.

O evento será realizado na sexta-feira (16), das 9h às 18h, e no sábado (17), das 9h às 16h, na Casa do Artesão, localizada na avenida Aldair Rosa de Oliveira, nº 470, Centro, na circular da Lagoa Maior.

A mostra é uma iniciativa do Orquidário Santa Ana, em parceria com a Associação Costa Leste de Artesãos do Mato Grosso do Sul (Aclams), e conta com o apoio da Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura (Seturc).