Evento

Exposição de Orquídeas e Rosas do Deserto acontece nos dias 16 e 17 de janeiro em Três Lagoas

A entrada é gratuita e aberta a toda a população

Redação RCN67

A organização convida a comunidade a prestigiar a exposição e vivenciar momentos de contato com a natureza em um ambiente preparado especialmente para receber os visitantes. Foto: Divulgação/Assessoria.
A Casa do Artesão de Três Lagoas receberá a Exposição de Orquídeas e Rosas do Deserto, que acontece nos dias 16 e 17 de janeiro, reunindo uma grande variedade de espécies que prometem encantar visitantes e colecionadores.

O evento será realizado na sexta-feira (16), das 9h às 18h, e no sábado (17), das 9h às 16h, na Casa do Artesão, localizada na avenida Aldair Rosa de Oliveira, nº 470, Centro, na circular da Lagoa Maior.

A mostra é uma iniciativa do Orquidário Santa Ana, em parceria com a Associação Costa Leste de Artesãos do Mato Grosso do Sul (Aclams), e conta com o apoio da Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura (Seturc).

Durante a exposição, o público poderá apreciar diferentes espécies de orquídeas e rosas do deserto, conhecidas pela diversidade de cores e formas. O evento também será uma excelente oportunidade para troca de conhecimentos e a valorização do cultivo.

A entrada é gratuita e aberta a toda a população. A organização convida a comunidade a prestigiar a exposição e vivenciar momentos de contato com a natureza em um ambiente preparado especialmente para receber os visitantes.

*Informações da Prefeitura de Três Lagoas.

