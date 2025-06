Expotrês 2025 encerra sem ocorrências graves e com público recorde de 100 mil pessoas, aponta PM

A 47ª edição da Expotrês terminou deixando um saldo extremamente positivo para Três Lagoas: cinco dias de festa, grandes atrações e um ambiente seguro, que transformou o evento em um verdadeiro encontro para toda a família. Realizada entre os dias 11 e 15 de junho, no Parque de Exposições Joaquim Marques de Souza, a tradicional feira agropecuária atraiu 100 mil pessoas, de acordo com a estimativa do 2º Batalhão da Polícia Militar, chegou ao fim sem registro de crimes graves.

O show mais esperado do evento, com o cantor sertanejo Gusttavo Lima, ocorreu no sábado (14), e levou ao parque de exposições um público estimado em mais de 40 mil pessoas. Ainda assim, a multidão que lotou o espaço aproveitou o espetáculo em clima de tranquilidade, em um exemplo claro de que é possível reunir lazer, cultura e diversão com respeito e segurança.

Esse cenário de paz foi garantido por um policiamento reforçado e bem executado, que contou com patrulhamento motorizado, a pé, e o apoio da Cavalaria da Polícia Militar de Campo Grande. Além da equipe da Força Tática de Paranaíba. O efetivo atuou tanto dentro quanto nos arredores do parque, enquanto as equipes regulares seguiram com o atendimento das demais ocorrências na cidade.