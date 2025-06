Expotrês 2025 terá show de Bruno & Marrone nesta quinta-feira

A 47ª edição da Expotrês teve início na quarta-feira (11) e já se consolidou como um grande sucesso. Milhares de pessoas passaram pelo recinto de exposições para prestigiar a primeira noite do evento, que contou com os shows de Neto & Jr., responsáveis por abrir a programação musical, e da dupla Hugo & Guilherme, que animou o público com um repertório cheio de sucessos.

Antes do início dos shows, foi realizada a solenidade oficial de abertura da Expotrês 2025, na Casa do Criador, com a presença de autoridades municipais, representantes do Sindicato Rural, expositores, patrocinadores, parceiros e convidados. O momento marcou simbolicamente o início de mais uma edição histórica do evento, que é referência regional no fomento ao agronegócio e à economia local.

Nesta quinta-feira (12), a programação segue com mais uma grande atração: a abertura oficial do Rodeio, uma das tradições mais esperadas da festa, além do show da consagrada dupla Bruno & Marrone, prometendo mais uma noite de forte presença do público.

A Prefeitura de Três Lagoas, que apoia o evento, é responsável pela contratação das atrações musicais e também participa da Expotrês com um stand da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia (Sedect). No espaço, os visitantes encontram informações sobre as ações da gestão municipal, além de conteúdos sobre o desenvolvimento do Distrito Industrial e o fortalecimento do turismo local.