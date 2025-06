Expotrês começa no dia 11 com portões abertos e expectativa de público recorde

Estrutura Para comportar a grande quantidade de visitantes, o Sindicato Rural promoveu alterações importantes na estrutura do parque, inclusive com a demolição e reconstrução de alguns espaços, como banheiros, e a abertura de novas áreas para circulação. “Abrimos a parte mais ampla do parque, com várias válvulas de escape, banheiros e portões em todas as laterais, garantindo fluidez e segurança no fluxo de pessoas”, explicou o presidente.

O presidente do Sindicato Rural de Três Lagoas, Bruno Ribeiro, destacou que a expectativa é grande e que os preparativos, que começaram há quase um ano, chegam agora à reta final. “É um trabalho de quase um ano para trás, para chegar onde a gente chegou, malabares, destrói, constrói… e, graças a Deus, está tudo dando certo. Já fizemos reuniões com a Polícia Militar, com o Corpo de Bombeiros, e a estrutura estará toda pronta até terça-feira, dia 10, para receber o público e os expositores”, explicou.

Celebrações começam no dia 13 de junho com missa campal e seguem com desfile cívico-militar e show de Gusttavo Lima

A entrada principal será pela rua Egídio Thomé, mas, em caso de necessidade, poderá ser utilizada também a rua dos Maçons, nos fundos do Parque. A BR-262 não será interditada, por ser uma via federal de grande fluxo. Por isso, a organização pede que os visitantes utilizem as ruas marginais para acessar o parque e evitar congestionamentos.

Pecuária

A Expotrês deste ano traz um incremento na parte agropecuária, com a presença de 254 cabeças de gado para julgamentos e exposições. Além disso, será realizado o primeiro Encontro da Citricultura de Três Lagoas, uma novidade que reflete a expansão dessa cadeia produtiva no município.

A programação técnica conta ainda com palestras, encontros do Agro Jovem e parcerias com instituições como a Famasul e a Faculdade Anhanguera, consolidando a feira como espaço de capacitação e troca de conhecimento.

Parque de diversões

Como nas edições anteriores, o parque de diversões já está sendo montado, garantindo opções para toda a família. O entorno do Sindicato Rural também recebeu melhorias importantes. “Graças a Deus, a Prefeitura e a Câmara de Vereadores asfaltaram e fizeram a infraestrutura nas duas ruas laterais do parque, que antes eram um transtorno”, ressaltou Bruno.

No domingo, dia 15, a programação começa mais cedo, às 7 horas, com uma prova equestre. Nos demais dias, o parque abre às 14 horas, com atividades até o início dos shows, às 21 horas.

Realização

À frente da organização da Expotrês 2025, Bruno Ribeiro expressou sua satisfação com a realização do evento. “É uma satisfação e uma realização não só minha, mas de toda a diretoria do Sindicato Rural. Três Lagoas merece uma festa desse tamanho, com portões abertos e uma megaestrutura. Dá um pouquinho de medo pela quantidade de público, mas estamos preparados, com muita segurança, para que tudo corra bem.”