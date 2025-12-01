Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Três Lagoas JPNews

Eleições 2026

Fábio Trad destaca defesa da democracia e alinhamento ao governo Lula ao filiar-se ao PT

Ex-deputado federal participou de ato de filiação em Três Lagoas e falou sobre cenário político de Mato Grosso do Sul

Ana Cristina Santos

Fábio Trad afirmou que o PT iniciou discussões internas, mas ainda sem definição de candidatura ao governo de MS - Foto: Reprodução/TVC HD.
Fábio Trad afirmou que o PT iniciou discussões internas, mas ainda sem definição de candidatura ao governo de MS - Foto: Reprodução/TVC HD.

O advogado e ex-deputado federal Fábio Trad cumpriu agenda em Três Lagoas na última sexta-feira (28), durante o ato de filiação do ex-vereador Idevaldo Claudino ao Partido dos Trabalhadores. Em entrevista ao Grupo RCN de Comunicação, Trad explicou os motivos que o levaram a ingressar no PT e avaliou o cenário político de Mato Grosso do Sul.

Segundo Trad, a decisão tem relação direta com o posicionamento nacional. Ele afirmou que enxerga, atualmente, dois caminhos possíveis na política brasileira: democracia ou golpe. Para Fábio Trad, a trajetória construída no campo democrático e o alinhamento com pautas sociais do governo federal tornaram natural sua entrada no partido.

Durante a entrevista, Trad ressaltou medidas recentes do governo Lula, como a ampliação da faixa de isenção do Imposto de Renda, e avaliou que o país vive um ciclo de prosperidade econômica. Ele também afirmou que a atuação do presidente tem priorizado a classe trabalhadora e a redução das desigualdades.

Ao comentar o cenário político de Mato Grosso do Sul, Fábio Trad destacou que o estado é conservador nos costumes, mas não necessariamente alinhado à direita. Ele afirmou que as pautas sociais e de distribuição de renda do PT são compatíveis com valores de preservação da família e respeito às manifestações religiosas. Para o ex-deputado, a discussão sobre justiça social precisa avançar independentemente das diferenças culturais do estado.

Notícias Relacionadas

Trad também citou a concentração de renda no Brasil e defendeu políticas de distribuição mais equilibrada. Ele avaliou que o governo Lula tem sido claro ao propor que contribuintes de alta renda financiem benefícios voltados à classe trabalhadora, sem prejuízo às áreas essenciais, como saúde e educação.

Sobre as eleições de 2026, o advogado afirmou que o PT iniciou discussões internas, mas ainda sem definição de candidatura ao governo de Mato Grosso do Sul. Ele avaliou que a decisão depende de fatores nacionais e regionais e que o debate deve ser conduzido sem pressa. Mesmo assim, garantiu que o partido apresentará uma candidatura competitiva para representar o campo progressista.

O ex-deputado defendeu a necessidade de um debate equilibrado no estado e criticou a possibilidade de uma disputa composta apenas por candidaturas da extrema direita. Ele afirmou que a representação das minorias precisa estar presente no processo eleitoral e que o campo democrático tem responsabilidade nesse papel.

Trad encerrou a entrevista afirmando que o país precisa de políticas concretas e resultados percebidos pela população. Para ele, o objetivo do PT é apresentar propostas que ampliem o consumo, gerem emprego e garantam desenvolvimento para todas as regiões.

Assuntos

Impressos

Mais Edições

Mais notícias

Mais artigos