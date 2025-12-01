Fábio Trad destaca defesa da democracia e alinhamento ao governo Lula ao filiar-se ao PT

O advogado e ex-deputado federal Fábio Trad cumpriu agenda em Três Lagoas na última sexta-feira (28), durante o ato de filiação do ex-vereador Idevaldo Claudino ao Partido dos Trabalhadores. Em entrevista ao Grupo RCN de Comunicação, Trad explicou os motivos que o levaram a ingressar no PT e avaliou o cenário político de Mato Grosso do Sul.

Segundo Trad, a decisão tem relação direta com o posicionamento nacional. Ele afirmou que enxerga, atualmente, dois caminhos possíveis na política brasileira: democracia ou golpe. Para Fábio Trad, a trajetória construída no campo democrático e o alinhamento com pautas sociais do governo federal tornaram natural sua entrada no partido.

Durante a entrevista, Trad ressaltou medidas recentes do governo Lula, como a ampliação da faixa de isenção do Imposto de Renda, e avaliou que o país vive um ciclo de prosperidade econômica. Ele também afirmou que a atuação do presidente tem priorizado a classe trabalhadora e a redução das desigualdades.

Ao comentar o cenário político de Mato Grosso do Sul, Fábio Trad destacou que o estado é conservador nos costumes, mas não necessariamente alinhado à direita. Ele afirmou que as pautas sociais e de distribuição de renda do PT são compatíveis com valores de preservação da família e respeito às manifestações religiosas. Para o ex-deputado, a discussão sobre justiça social precisa avançar independentemente das diferenças culturais do estado.