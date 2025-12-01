Fábio Trad destaca defesa da democracia e alinhamento ao governo Lula ao filiar-se ao PT

O advogado e ex-deputado federal Fábio Trad cumpriu agenda em Três Lagoas na última sexta-feira (28), durante o ato de filiação do ex-vereador Idevaldo Claudino ao Partido dos Trabalhadores. Em entrevista ao Grupo RCN de Comunicação, Trad explicou os motivos que o levaram a ingressar no PT e avaliou o cenário político de Mato Grosso do Sul.
Segundo Trad, a decisão tem relação direta com o posicionamento nacional. Ele afirmou que enxerga, atualmente, dois caminhos possíveis na política brasileira: democracia ou golpe. Para Fábio Trad, a trajetória construída no campo democrático e o alinhamento com pautas sociais do governo federal tornaram natural sua entrada no partido.
Durante a entrevista, Trad ressaltou medidas recentes do governo Lula, como a ampliação da faixa de isenção do Imposto de Renda, e avaliou que o país vive um ciclo de prosperidade econômica. Ele também afirmou que a atuação do presidente tem priorizado a classe trabalhadora e a redução das desigualdades.
Ao comentar o cenário político de Mato Grosso do Sul, Fábio Trad destacou que o estado é conservador nos costumes, mas não necessariamente alinhado à direita. Ele afirmou que as pautas sociais e de distribuição de renda do PT são compatíveis com valores de preservação da família e respeito às manifestações religiosas. Para o ex-deputado, a discussão sobre justiça social precisa avançar independentemente das diferenças culturais do estado.
Trad também citou a concentração de renda no Brasil e defendeu políticas de distribuição mais equilibrada. Ele avaliou que o governo Lula tem sido claro ao propor que contribuintes de alta renda financiem benefícios voltados à classe trabalhadora, sem prejuízo às áreas essenciais, como saúde e educação.
Sobre as eleições de 2026, o advogado afirmou que o PT iniciou discussões internas, mas ainda sem definição de candidatura ao governo de Mato Grosso do Sul. Ele avaliou que a decisão depende de fatores nacionais e regionais e que o debate deve ser conduzido sem pressa. Mesmo assim, garantiu que o partido apresentará uma candidatura competitiva para representar o campo progressista.
O ex-deputado defendeu a necessidade de um debate equilibrado no estado e criticou a possibilidade de uma disputa composta apenas por candidaturas da extrema direita. Ele afirmou que a representação das minorias precisa estar presente no processo eleitoral e que o campo democrático tem responsabilidade nesse papel.
Trad encerrou a entrevista afirmando que o país precisa de políticas concretas e resultados percebidos pela população. Para ele, o objetivo do PT é apresentar propostas que ampliem o consumo, gerem emprego e garantam desenvolvimento para todas as regiões.