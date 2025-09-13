Fábrica da Bracell deve iniciar construção em fevereiro de 2026

Segundo o gerente de Relações Institucionais da MS Florestal, Bruno Madalena, o empreendimento está na fase de licença prévia e aguarda a emissão da licença de instalação para que a decisão final seja tomada. “Dependemos das questões ambientais e jurídicas para avançar. Não existe planta sem licença de instalação. Nossa expectativa é que em fevereiro ou março tenhamos todas as condições necessárias para dar início ao projeto. O governador está empenhado em apoiar esse processo”, explicou.

A Bracell, empresa do grupo indonésio Royal Golden Eagle (RGE), prevê iniciar em fevereiro de 2026 a construção de sua primeira unidade no Estado, localizada em Bataguassu, distante 120 km de Três Lagoas, na região Leste. O projeto representa um aporte de R$ 16 bilhões e vai implantar a primeira fábrica de celulose solúvel em solo sul-mato-grossense.

A previsão é de que a licença prévia seja emitida até o fim deste ano, abrindo caminho para a instalação da nova indústria que deve transformar o cenário econômico da região. O empreendimento prevê gerar cerca de dez mil empregos durante as obras e outros três mil na fase de operação, além de aumentar a arrecadação de impostos e fortalecer a infraestrutura local. A MS Florestal integra o grupo Royal Golden Eagle (RGE), que executa as operações florestais para a Bracell.

A Bracell já é uma das maiores produtoras de celulose solúvel do mundo, com operações de grande porte na Bahia e em São Paulo. Com a unidade de Bataguassu, Mato Grosso do Sul consolida ainda mais sua posição no chamado “Vale da Celulose”, polo que reúne alguns dos maiores investimentos privados do país.O início da obra em 2026 será um marco para o Estado, que se consolida como referência nacional no setor florestal e amplia sua participação na cadeia global de produção de celulose.