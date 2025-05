Estudantes participam de palestra educativa sobre exploração sexual infantil

As atividades da campanha nacional “Faça Bonito” continuam no combate ao abuso e à exploração sexual infantil. O Centro de Referência Especializada de Assistência Social (Creas), da Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS), realizou uma palestra educativa na manhã desta segunda-feira (19), na Escola Salesiano Dom Bosco, em Três Lagoas. O objetivo é oferecer orientações para a prevenção e proteção de crianças e adolescentes.

SOBRE A CAMPANHA

A campanha foi criada durante a mobilização do Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, em 18 de maio de 2009. No entanto, o que começou como uma campanha transformou-se no símbolo da causa. A partir de 2010, com a instituição da Lei Federal 9.970/00, a data passou a ser uma conquista que marca a luta pelos direitos humanos de crianças e adolescentes no Brasil, alcançando diversos municípios em todo o país.

*Informações da Prefeitura de Três Lagoas