Falhas em novo sistema do CadÚnico afetam acesso a benefícios sociais em Três Lagoas

A migração do sistema do Cadastro Único (CadÚnico) tem gerado problemas para os usuários de todo Brasil que dependem de programas sociais como o Bolsa Família, Benefício de Prestação Continuada (BPC) e Tarifa Social de Energia Elétrica.

Receita abre consulta a lote da malha fina do Imposto de Renda

Confira as mais de 240 vagas disponíveis nesta quinta-feira na Casa do Trabalhador

A transição, que visa melhorar a gestão dos dados, ainda está apresentando falhas e demandando adaptações, o que tem causado uma fila de espera maior para a realização do cadastro, contudo, a equipe técnica do Ministério da Cidadania já está trabalhando para sanar todas as problemáticas apontadas pelos municípios.

*Informações da Prefeitura Municipal de Três Lagoas