Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Três Lagoas JPNews

Dificuldades

Falta de mão de obra e pressão sobre infraestrutura são desafios para 2026

Região enfrenta alta demanda por trabalhadores

Ana Cristina Santos

Região enfrenta alta demanda por trabalhadores. Foto: Divulgação
Região enfrenta alta demanda por trabalhadores. Foto: Divulgação

A falta de mão de obra é apontada como o principal desafio para 2026 em Três Lagoas e na região, atingindo o setor florestal, o comércio, a construção civil e outros segmentos da economia. O cenário de pleno emprego, impulsionado pela expansão industrial, amplia a disputa por trabalhadores e dificulta o preenchimento de vagas.

O presidente do Sindicato dos Empregados no Comércio, Eurides Silveira de Freitas, afirma que a escassez de profissionais ocorre de forma generalizada e alcança também as indústrias de papel e celulose. Segundo ele, o momento representa oportunidade para quem está desempregado ou busca o primeiro emprego, diante da elevada demanda por trabalho.

O diretor-executivo da Reflore MS, Benedito Mário, avalia que a falta de trabalhadores qualificados e a necessidade de investimentos em infraestrutura caminham juntas entre os principais obstáculos para a continuidade da expansão do setor florestal. De acordo com ele, a cadeia produtiva depende de rodovias adequadas, duplicações, reativação da ferrovia, melhoria dos portos e da formação de profissionais para acompanhar o ritmo de crescimento do Estado.

Notícias Relacionadas

Além da mão de obra, a pressão sobre a infraestrutura urbana, especialmente no setor habitacional, também ganha destaque para 2026. O governador Eduardo Riedel reconheceu os efeitos do avanço industrial sobre o mercado imobiliário e afirmou que o Estado intensifica ações para ampliar a oferta de moradias, com apoio da bancada federal.

Entre as medidas adotadas está o programa Bônus Moradia, que subsidia a entrada no financiamento habitacional e já impulsionou milhares de contratações. Além disso, o governo trabalha para viabilizar novos projetos habitacionais em municípios de crescimento acelerado, como Três Lagoas, e outras cidades do Estado.

Assuntos

Impressos

Mais Edições

Mais notícias

Mais artigos