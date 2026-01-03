Falta de mão de obra e pressão sobre infraestrutura são desafios para 2026

A falta de mão de obra é apontada como o principal desafio para 2026 em Três Lagoas e na região, atingindo o setor florestal, o comércio, a construção civil e outros segmentos da economia. O cenário de pleno emprego, impulsionado pela expansão industrial, amplia a disputa por trabalhadores e dificulta o preenchimento de vagas.

O presidente do Sindicato dos Empregados no Comércio, Eurides Silveira de Freitas, afirma que a escassez de profissionais ocorre de forma generalizada e alcança também as indústrias de papel e celulose. Segundo ele, o momento representa oportunidade para quem está desempregado ou busca o primeiro emprego, diante da elevada demanda por trabalho.

O diretor-executivo da Reflore MS, Benedito Mário, avalia que a falta de trabalhadores qualificados e a necessidade de investimentos em infraestrutura caminham juntas entre os principais obstáculos para a continuidade da expansão do setor florestal. De acordo com ele, a cadeia produtiva depende de rodovias adequadas, duplicações, reativação da ferrovia, melhoria dos portos e da formação de profissionais para acompanhar o ritmo de crescimento do Estado.