Falta de profissionais impede abertura de leitos temporários de UTI pediátrica no Auxiliadora

Diante do aumento expressivo de casos de síndromes respiratórias entre crianças nesta época do ano, o Governo do Estado anunciou a intenção de abrir leitos temporários de UTI pediátrica em Três Lagoas, tanto no Hospital Regional quanto no Hospital Auxiliadora. No entanto, a proposta de leitos provisórios por apenas quatro meses foi recusada pelo Hospital Auxiliadora.

Segundo o diretor administrativo da instituição, Marco Antônio Calderon, o principal motivo é a falta de profissionais disponíveis para atender com a qualidade necessária em um prazo tão curto.

“Fomos consultados pelo Governo do Estado para montar leitos intermediários de UTI pediátrica, mas declinamos porque seriam leitos provisórios, com previsão de funcionamento por apenas quatro meses. Ninguém consegue contratar uma equipe de profissionais altamente especializados por tão pouco tempo”, explicou Calderon.

A escassez de médicos especialistas em terapia intensiva pediátrica é um problema nacional, e a sazonalidade dos casos respiratórios torna ainda mais difícil atrair e manter equipes completas para uma atuação temporária. “Para cada 10 leitos é necessária uma nova equipe com no mínimo sete ou oito profissionais. Hoje, o Hospital Auxiliadora já mantém três equipes pediátricas distintas: uma na enfermaria pediátrica, outra na UTI neonatal e uma terceira nos leitos intermediários. Todas estão atuando no limite”, reforçou o diretor.

Atualmente, o Hospital Auxiliadora possui 20 leitos de UTI adulto, 12 de UTI neonatal e 12 leitos neonatais intermediários — todos constantemente ocupados, especialmente nos períodos de maior demanda, como agora.

“A permanência média de uma criança em UTI é de 15 dias, podendo chegar a meses nos casos de recém-nascidos com baixo peso, por exemplo. Isso mantém os leitos ocupados por longos períodos”, destacou Calderon.