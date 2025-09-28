Família promove almoço solidário por jovem acidentado

No dia 16 de março, Claudinei Marques Neto, de 21 anos, sofreu um grave acidente. Ele foi violentamente arremessado contra um muro ao ser atingido por outro veículo. Com o impacto, Claudinei teve fraturas sérias nas duas pernas e na bacia.
Por conta de uma demora em sua transferência para Campo Grande, os ossos acabaram calcificando e “colando” de uma forma que impedem o jovem de andar. Além de ter ficado com as penas fragilizadas ele contraiu uma infecção hospitalar durante a internação.
Sem trabalhar, com esposa e três filhos, a família de Claudinei aguarda que o Município e o Estado consigam encaminhá-lo para uma cidade que possa realizar, segundo os familiares, um procedimento cirúrgico para a reconstrução parcial dos ossos da bacia. Essa cirurgia não é mais pelos órgãos de Saúde do Estado e nem de Três Lagoas.
“Estamos na esperança que eles consigam encaminhar o meu filho para realizar esse procedimento o mais breve possível”, destaca a mãe, dona Luciana Ferreira. Enquanto aguardam, amigos e familiares resolveram unir suas forças e organizar um almoço beneficente para ajudar Claudinei a custear as despesas da casa já que ele, provedor do lar e está impossibilitado de trabalhar.
“O almoço dançante vai acontecer lá na Vila Vicentina, no dia 26 de outubro das 11h Às 17h. Quem não puder ou não quiser ficar no local, vai poder levar seu almoço em marmitas que nós vamos disponibilizar”, comenta a mãe, Luciana.
Os convites individuais custam R$ 40 cada e podem ser adquiridos pelos números (67) 9-9132-4949 ou 9-9115-9668.