Família promove almoço solidário por jovem acidentado

No dia 16 de março, Claudinei Marques Neto, de 21 anos, sofreu um grave acidente. Ele foi violentamente arremessado contra um muro ao ser atingido por outro veículo. Com o impacto, Claudinei teve fraturas sérias nas duas pernas e na bacia.



Por conta de uma demora em sua transferência para Campo Grande, os ossos acabaram calcificando e “colando” de uma forma que impedem o jovem de andar. Além de ter ficado com as penas fragilizadas ele contraiu uma infecção hospitalar durante a internação.



Sem trabalhar, com esposa e três filhos, a família de Claudinei aguarda que o Município e o Estado consigam encaminhá-lo para uma cidade que possa realizar, segundo os familiares, um procedimento cirúrgico para a reconstrução parcial dos ossos da bacia. Essa cirurgia não é mais pelos órgãos de Saúde do Estado e nem de Três Lagoas.