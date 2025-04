Família três-lagoense Gopfert se destaca no jiu-jitsu

O jiu-jitsu, considerado uma arte marcial de defesa pessoal, é uma paixão que está sendo passada pela geração da família Gopfert, que reside em Três Lagoas, e que vem se destacando em diversos torneios pelo país. O responsável pelo destaque da família no esporte é o adolescente Enzo Davi Pereira Gopfert, de 14 anos. Ele começou no jiu-jitsu e logo conseguiu levar o pai Marcelo Marthes Gopfert, de 42 anos. E foi nos tatames que a família ganhou mais um membro: o amigo Erik Santana de Souza, também de 14 anos.

Marcelo ressaltou que ao conhecer o esporte logo se identificou com a arte marcial. “Eu praticava skate e jogava bola. As crianças começaram no jiu-jitsu e eu acompanhava durante os treinos. O professor sempre me chamava para participar. Uma vez eu entrei, gostei e apaixonei pela luta”.