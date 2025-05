Familiares e amigos se despedem de jovem motociclista que morreu oito dias após acidente em Três Lagoas

Familiares e amigos de Kauan Bomfim de Souza, de 19 anos, prestaram as últimas homenagens ao jovem cabeleireiro, que morreu na segunda-feira (19), oito dias após sofrer um grave acidente de moto. Ele estava internado na UTI do Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, em Três Lagoas (MS), desde o dia 11 de maio.

Segundo a Polícia Militar, Kauan conduzia uma motocicleta Honda Titan pela avenida Filinto Müller, com destino ao shopping da cidade, quando perdeu o controle da direção próximo ao cruzamento com a rua Joaquim Tiago da Silva, no bairro Jardim Novo Aeroporto. Ele colidiu contra a sarjeta, subiu no canteiro central e bateu violentamente contra uma palmeira.

O impacto arrancou a árvore do solo. Kauan foi arremessado ao chão e socorrido por equipes do Corpo de Bombeiros em estado gravíssimo. Inconsciente e com múltiplas lesões, foi encaminhado com urgência ao Hospital Auxiliadora, onde permaneceu internado até a confirmação do falecimento.