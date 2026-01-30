Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Três Lagoas JPNews

Cidade

Famílias em Três Lagoas poderão trocar lâmpadas comuns por Led

A parceria da prefeitura e a Neoenergia Elektro, realizará entre os dias 3 e 5 de fevereiro, o projeto “Energia com Cidadania

Israel Espíndola

Ação começa dia 03 de fevereiro e percorre por todos os bairros de Três Lagoas. Foto: Arquivo/RCN67
Ação começa dia 03 de fevereiro e percorre por todos os bairros de Três Lagoas. Foto: Arquivo/RCN67

Famílias de Três Lagoas terão a oportunidade de economizar na conta de energia e ainda contribuir com o meio ambiente. A Neoenergia Elektro está promovendo uma iniciativa que permite a troca gratuita de lâmpadas comuns por lâmpadas de LED, mais econômicas e duráveis.

A ação faz parte dos projetos de eficiência energética da concessionária e tem como objetivo incentivar o consumo consciente de energia elétrica. As lâmpadas de LED consomem até 80% menos energia do que as incandescentes e fluorescentes, além de terem maior vida útil, o que representa economia a longo prazo para os moradores.

Durante a iniciativa, as famílias poderão levar lâmpadas usadas e substituí-las por modelos de LED, seguindo os critérios estabelecidos pela Neoenergia Elektro. A expectativa é beneficiar principalmente consumidores residenciais, promovendo redução no consumo de energia e alívio no orçamento doméstico.

Notícias Relacionadas

Além da troca das lâmpadas, a ação também tem caráter educativo, orientando a população sobre a importância do uso eficiente da energia e os impactos positivos dessa mudança para o meio ambiente.

A Neoenergia Elektro reforça que iniciativas como essa contribuem para um sistema elétrico mais sustentável e para a melhoria da qualidade de vida da população. As datas, locais e regras para participação devem ser divulgados nos canais oficiais da concessionária e do município.

Assuntos

Impressos

Mais Edições

Mais notícias

Mais artigos