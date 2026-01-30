Famílias em Três Lagoas poderão trocar lâmpadas comuns por Led

Famílias de Três Lagoas terão a oportunidade de economizar na conta de energia e ainda contribuir com o meio ambiente. A Neoenergia Elektro está promovendo uma iniciativa que permite a troca gratuita de lâmpadas comuns por lâmpadas de LED, mais econômicas e duráveis.

A ação faz parte dos projetos de eficiência energética da concessionária e tem como objetivo incentivar o consumo consciente de energia elétrica. As lâmpadas de LED consomem até 80% menos energia do que as incandescentes e fluorescentes, além de terem maior vida útil, o que representa economia a longo prazo para os moradores.

Durante a iniciativa, as famílias poderão levar lâmpadas usadas e substituí-las por modelos de LED, seguindo os critérios estabelecidos pela Neoenergia Elektro. A expectativa é beneficiar principalmente consumidores residenciais, promovendo redução no consumo de energia e alívio no orçamento doméstico.