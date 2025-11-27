Veículos de Comunicação
Esportes

Fase classificatória dos Jogos da Melhor Idade é marcada com disputas acirradas

O Ginásio Professor Eduardo Milanez recebe as disputas do vôlei adaptado masculino, reunindo atletas acima dos 60 anos de diversas cidades do Estado

Pedro Tergolino

As partidas da fase classificatória dos Jogos da Melhor Idade estão movimentando Três Lagoas com muita competitividade, superação e entusiasmo do público. Foto: Reprodução/TVC HD.

As partidas da fase classificatória dos Jogos da Melhor Idade estão movimentando Três Lagoas com muita competitividade, superação e entusiasmo do público.

O Ginásio Professor Eduardo Milanez recebe as disputas do vôlei adaptado masculino, reunindo atletas acima dos 60 anos de diversas cidades do Estado. A equipe acompanhou o confronto entre Dourados e Laguna Caarapã, marcado por pontos acirrados, belas jogadas e muita vibração dentro e fora de quadra.

Apesar da rivalidade dentro da quadra, o clima fora dela é de confraternização. Os atletas ressaltam que participar da competição significa reencontrar amigos de vários municípios e celebrar a saúde.

“O Campeonato Estadual nos proporciona o que há de melhor: saúde e reencontro. Aqui é só abraço, sorriso, é como visitar amigos que a gente não tem oportunidade de ver sempre”, disse o atletas da equipe Laguna Caarapã, Paulo Armando Reschweiler.

Durante os intervalos, o técnico da equipe cobrou foco e postura, reforçando que os erros poderiam comprometer o desempenho no jogo.

O vôlei adaptado para idosos segue a lógica do vôlei tradicional, mas com ajustes nas regras para garantir segurança e inclusão, sem perder a competitividade.

O técnico de Dourados destacou que quem assiste de fora não imagina a intensidade da modalidade.

“O jogo é pegado. Tem atleta aqui com mais de 80 anos jogando muito. Hoje tivemos sorte. O esporte é assim: tem momentos de tristeza e de alegria, mas logo passa”.

Nas arquibancadas, as torcidas, organizadas principalmente pelas mulheres dos atletas, dão tom de animação e fazem questão de cobrar desempenho.

“Eles cobram da gente, então a gente também cobra deles”, brincou a aposentada.

A equipe de Dourados levou a melhor e venceu a partida, mas o clima ao final foi de união. As duas equipes se abraçaram, reforçando o espírito da competição, que valoriza muito mais a participação do que o resultado final.

Um dos atletas de Laguna Caarapã, resumiu o sentimento de participar.

“Sou da raça de alemão, e alemão não perde nunca. Ganhamos uma derrota hoje! Mas o importante é participar, interagir com outros municípios. Nosso time é pequeno, mas estamos aqui pelo sexto ano seguido”.

Laguna Caarapã participa com três equipes nesta edição: duas femininas e uma masculina.

