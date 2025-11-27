Fase classificatória dos Jogos da Melhor Idade é marcada com disputas acirradas

As partidas da fase classificatória dos Jogos da Melhor Idade estão movimentando Três Lagoas com muita competitividade, superação e entusiasmo do público.

O Ginásio Professor Eduardo Milanez recebe as disputas do vôlei adaptado masculino, reunindo atletas acima dos 60 anos de diversas cidades do Estado. A equipe acompanhou o confronto entre Dourados e Laguna Caarapã, marcado por pontos acirrados, belas jogadas e muita vibração dentro e fora de quadra.

Apesar da rivalidade dentro da quadra, o clima fora dela é de confraternização. Os atletas ressaltam que participar da competição significa reencontrar amigos de vários municípios e celebrar a saúde.

“O Campeonato Estadual nos proporciona o que há de melhor: saúde e reencontro. Aqui é só abraço, sorriso, é como visitar amigos que a gente não tem oportunidade de ver sempre”, disse o atletas da equipe Laguna Caarapã, Paulo Armando Reschweiler.

Durante os intervalos, o técnico da equipe cobrou foco e postura, reforçando que os erros poderiam comprometer o desempenho no jogo.

O vôlei adaptado para idosos segue a lógica do vôlei tradicional, mas com ajustes nas regras para garantir segurança e inclusão, sem perder a competitividade.

O técnico de Dourados destacou que quem assiste de fora não imagina a intensidade da modalidade.