Fase classificatória dos Jogos da Melhor Idade é marcada com disputas acirradas

As partidas da fase classificatória dos Jogos da Melhor Idade estão movimentando Três Lagoas com muita competitividade, superação e entusiasmo do público.
O Ginásio Professor Eduardo Milanez recebe as disputas do vôlei adaptado masculino, reunindo atletas acima dos 60 anos de diversas cidades do Estado. A equipe acompanhou o confronto entre Dourados e Laguna Caarapã, marcado por pontos acirrados, belas jogadas e muita vibração dentro e fora de quadra.
Apesar da rivalidade dentro da quadra, o clima fora dela é de confraternização. Os atletas ressaltam que participar da competição significa reencontrar amigos de vários municípios e celebrar a saúde.
“O Campeonato Estadual nos proporciona o que há de melhor: saúde e reencontro. Aqui é só abraço, sorriso, é como visitar amigos que a gente não tem oportunidade de ver sempre”, disse o atletas da equipe Laguna Caarapã, Paulo Armando Reschweiler.
Durante os intervalos, o técnico da equipe cobrou foco e postura, reforçando que os erros poderiam comprometer o desempenho no jogo.
O vôlei adaptado para idosos segue a lógica do vôlei tradicional, mas com ajustes nas regras para garantir segurança e inclusão, sem perder a competitividade.
O técnico de Dourados destacou que quem assiste de fora não imagina a intensidade da modalidade.
“O jogo é pegado. Tem atleta aqui com mais de 80 anos jogando muito. Hoje tivemos sorte. O esporte é assim: tem momentos de tristeza e de alegria, mas logo passa”.
Nas arquibancadas, as torcidas, organizadas principalmente pelas mulheres dos atletas, dão tom de animação e fazem questão de cobrar desempenho.
“Eles cobram da gente, então a gente também cobra deles”, brincou a aposentada.
A equipe de Dourados levou a melhor e venceu a partida, mas o clima ao final foi de união. As duas equipes se abraçaram, reforçando o espírito da competição, que valoriza muito mais a participação do que o resultado final.
Um dos atletas de Laguna Caarapã, resumiu o sentimento de participar.
“Sou da raça de alemão, e alemão não perde nunca. Ganhamos uma derrota hoje! Mas o importante é participar, interagir com outros municípios. Nosso time é pequeno, mas estamos aqui pelo sexto ano seguido”.
Laguna Caarapã participa com três equipes nesta edição: duas femininas e uma masculina.