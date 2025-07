Febre do ‘Morango do Amor’ esvazia prateleiras e dispara preços em Três Lagoas

A febre do “morango do amor” invadiu as redes sociais e, em pouco tempo, virou sensação também nas gôndolas dos supermercados. A sobremesa, que lembra a tradicional maçã do amor, viralizou na internet e provocou uma verdadeira corrida pelo morango em várias cidades do país. Em Três Lagoas, a moda já impacta diretamente o abastecimento e os preços da fruta.

A alta procura surpreendeu comerciantes locais. “Na semana passada, vendíamos a bandeja a R$ 7,99. Agora, quando encontramos morango, o custo já está em R$ 17. A previsão é que tenhamos que vender por até R$ 25 ou R$ 26 a unidade”, relatou Almir Lopes, gerente de supermercado. O mesmo estabelecimento que costumava vender cerca de 400 caixas por semana, agora pede mil e recebe menos da metade do que solicita. “Pedimos 100, recebemos 40. A demanda é tão grande que o fornecedor não dá conta”, disse.

Além dos supermercados, quitandas e hortifrútis dos bairros também enfrentam escassez. A fruta está em falta e, quando aparece, tem preço elevado. “Antes a gente comprava por R$ 7 ou R$ 8 e vendia a R$ 10. Hoje, chega a R$ 15 e temos que vender entre R$ 18 e R$ 20”, afirmou o comerciante Filó Batista.