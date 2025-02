Fechamento do Restaurante Universitário da UFMS em Três Lagoas preocupa estudantes

A interdição do Restaurante Universitário (RU) da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) em Três Lagoas pegou muitos estudantes de surpresa na manhã desta segunda-feira (24). A instituição suspendeu o contrato com a empresa M&AB Lima e Companhia Limitada por indícios de irregularidades, incluindo descumprimento contratual e suspeitas de superfaturamento. A medida foi recomendada pela Procuradoria Federal da UFMS à Pró-Reitoria de Administração e Infraestrutura e será investigada pela Delegacia de Polícia Federal e pela Procuradoria da República no município.

A situação também levou à suspensão do processo licitatório para contratação de fornecedores dos restaurantes universitários de Campo Grande, Três Lagoas e Corumbá. A decisão preocupa acadêmicos que dependiam do RU para se alimentar a preço acessível. A refeição custava apenas R$ 3,00, valor essencial para muitos estudantes que agora precisam buscar alternativas.

Impacto

O acadêmico do quarto ano de Biologia, João Pedro de Oliveira, lamentou o fechamento. “A gente usava, todos os alunos aqui precisam dessa alimentação. Meu curso é integral e eu preciso almoçar, infelizmente”, afirmou. Segundo ele, o custo-benefício era vantajoso. Compensava muito, porque era um preço acessível para a gente almoçar e ficar tranquilo“., disse.

Nicole Verismo de Paula, do quarto ano de Ciências Biológicas e Licenciatura, também dependia do RU. “Eu utilizo desde o primeiro ano e fiquei sabendo do fechamento hoje. A comida era boa e barata. Agora, teremos que trazer marmita ou pedir comida, porque ir para casa e voltar não compensa”, explicou.