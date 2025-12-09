Feira Central celebra quatro anos com horário estendido e shows especiais nesta quarta-feira

A Feira Central de Três Lagoas comemora 4 anos e preparou uma noite especial para celebrar com a população. Nesta quarta-feira (10), o espaço ficará aberto até às 23h, oferecendo mais tempo para compras, lazer e gastronomia.

A programação musical começa às 18h, na praça de alimentação, trazendo muito ritmo e animação para o público. Das 18h às 20h, sobe ao palco o grupo Samba Black, garantindo o melhor do pagode para abrir a festa. Logo depois, quem encerra a noite é a dupla sertaneja Tato e Nando, trazendo um repertório cheio de energia para fechar a comemoração em grande estilo.