Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Três Lagoas JPNews

Evento

Feira Central celebra quatro anos com horário estendido e shows especiais nesta quarta-feira

O espaço ficará aberto até às 23h, oferecendo mais tempo para compras, lazer e gastronomia

Redação RCN67

A data marca quatro anos de funcionamento da Feira Central, que se consolidou como um dos principais pontos de encontro, cultura e comércio local no município. Foto: Divulgação/Assessoria.
A data marca quatro anos de funcionamento da Feira Central, que se consolidou como um dos principais pontos de encontro, cultura e comércio local no município. Foto: Divulgação/Assessoria.

A Feira Central de Três Lagoas comemora 4 anos e preparou uma noite especial para celebrar com a população. Nesta quarta-feira (10), o espaço ficará aberto até às 23h, oferecendo mais tempo para compras, lazer e gastronomia.

A programação musical começa às 18h, na praça de alimentação, trazendo muito ritmo e animação para o público. Das 18h às 20h, sobe ao palco o grupo Samba Black, garantindo o melhor do pagode para abrir a festa. Logo depois, quem encerra a noite é a dupla sertaneja Tato e Nando, trazendo um repertório cheio de energia para fechar a comemoração em grande estilo.

Notícias Relacionadas

A data marca quatro anos de funcionamento da Feira Central, que se consolidou como um dos principais pontos de encontro, cultura e comércio local no município.

*Informações da Prefeitura de Três Lagoas.

Assuntos

Impressos

Mais Edições

Mais notícias

Mais artigos