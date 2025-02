Feira Central de Três Lagoas inicia 2025 com reformas e novidades

Outro avanço esperado é a climatização do espaço, que atualmente passa por estudos técnicos para viabilização. A previsão é que a instalação seja concluída até dezembro deste ano. A medida visa oferecer mais conforto térmico aos frequentadores da feira, considerando o clima quente da região.

A Feira Central de Três Lagoas iniciou 2025 com novas obras e projetos em andamento. Além do Festival de Verão, que acontece até 29 de março, o local recebe melhorias estruturais para beneficiar feirantes e visitantes.

População deve continuar separando materiais recicláveis, independentemente da cor do saco distribuído

Para reduzir os custos mensais com energia elétrica, estimados em R$ 30 mil, a gestão municipal pretende utilizar créditos excedentes gerados pelas placas solares das escolas da cidade. A expectativa é que essa iniciativa cubra integralmente as despesas energéticas da feira nos próximos meses.

Além das obras, a programação de eventos para 2025 inclui atividades tradicionais, como as celebrações da Páscoa, Dia das Mães e Semana da Mulher, além de novas atrações em planejamento. A presidente da Associação dos Feirantes, Aline Salviano, destaca que as mudanças buscam atrair mais público e melhorar as condições de trabalho dos comerciantes.