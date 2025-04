Feira Central de Três Lagoas manterá atendimento ao público no feriadão

A Feira Central de Três Lagoas manterá o atendimento ao público normalmente durante o feriadão da Semana Santa. De forma especial, os feirantes estarão participando da 10ª Feira do Peixe, que será nesta quinta-feira (17), na Feira Central, entre às 6h e às 18h.

Representante do Lions Clube fala sobre TEA na sessão da Câmara de Três Lagoas

No feriado de Sexta-Feira Santa (18), assim como já ocorre, a praça de alimentação abrirá às 17h e fechará às 22h. Depois disso, o funcionamento do local segue o cronograma normal. No sábado das 5h às 12h e na segunda-feira, feriado de Tiradentes, das 17h às 22h.