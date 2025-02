Feira Central funcionará normalmente durante o feriado de Carnaval

A Feira Central Turística de Três Lagoas seguirá com seu funcionamento normal durante o feriado de Carnaval, oferecendo horários variados para atender ao público. Localizada na rua Custódio Andries, 914, no bairro Nossa Senhora Aparecida, próximo ao Terminal Urbano, a feira seguirá com atividades gastronômicas e comerciais em dias alternados.

Nesta sexta-feira, dia 28 de fevereiro, o funcionamento será exclusivo para a praça de alimentação, a partir das 17h. No sábado (1º), a feira abrirá das 5h às 12h. Já na segunda-feira (3), o atendimento será das 17h às 22h, mesmo horário previsto para a quarta-feira de Cinzas (5).