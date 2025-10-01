Feira Central promove programação especial para a Semana das Crianças

A Feira Central de Três Lagoas realizará uma programação especial em comemoração à Semana das Crianças, nos dias 6, 8, 10 e 11 de outubro, com atividades e atrações para reunir diversão para os pequenos e toda a família.

A comemoração começa com pintura facial para as crianças e entrega de vouchers de presentes que vão ser retirados sábado (11). Durante as atividades infantis, todos poderão aproveitar shows musicais com artistas locais: Eduardo, Paulo e Diego Castro.