Celebração

Feira Central promove programação especial para a Semana das Crianças

Atividades infantis e entrega de presentes serão realizadas nos dias 6, 8, 10 e 11 de outubro

Redação RCN67

Atividades e atrações para reunir diversão para os pequenos e toda a família. Foto: Reprodução/Assessoria.

A Feira Central de Três Lagoas realizará uma programação especial em comemoração à Semana das Crianças, nos dias 6, 8, 10 e 11 de outubro, com atividades e atrações para reunir diversão para os pequenos e toda a família.

A comemoração começa com pintura facial para as crianças e entrega de vouchers de presentes que vão ser retirados sábado (11). Durante as atividades infantis, todos poderão aproveitar shows musicais com artistas locais: Eduardo, Paulo e Diego Castro.

A Feira Central irá se transformar, no sábado, em um espaço de lazer e alegria para as famílias. Com a oficina de pintura facial, salão de beleza infantil com tranças, tererê para as meninas e pintura de cabelo para os meninos. Como também, a participação de personagens da animação Patrulha Canina para animar a criançada. A entrega dos presentes ocorrerá às 12h30 para as crianças que retiraram os vouchers durante a semana. Para completar a festa, haverá pipoca salgada gratuita das 8h às 11h e show com a cantora Carol Prado.

*Informações Prefeitura de Três Lagoas.

