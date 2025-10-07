Feirão de Empregos oferece mais de 80 vagas em Três Lagoas nesta terça-feira

O Sistema Nacional de Emprego (SINE) completa, em 2025, 50 anos de atuação em Mato Grosso do Sul. Para marcar a data, a Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab), vinculada à Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), está promovendo uma série de feirões de empregos em diversas cidades do Estado, entre elas, Três Lagoas.

Na cidade, a ação ocorre nesta terça-feira (7), das 8h às 17h, na Casa do Trabalhador, com a oferta de 80 vagas em diferentes áreas. O evento reúne empresas contratantes, profissionais em busca de recolocação e instituições parceiras, em uma grande mobilização voltada para a intermediação de mão de obra e o fortalecimento do mercado de trabalho local.

Durante o feirão, além das oportunidades de emprego, os participantes poderão emitir a Carteira de Trabalho Digital, receber orientações sobre o Seguro-Desemprego. A Casa do Trabalhador de Três Lagoas, que funciona como uma unidade da Funtrab no município, oferece atendimento gratuito à população e atua diariamente na intermediação de empregos, cadastro de currículos, encaminhamento de candidatos e orientações sobre direitos trabalhistas.