Oportunidade

Feirão de Empregos oferece mais de 80 vagas em Três Lagoas nesta terça-feira

A ação ocorre nesta terça-feira (7), na Casa do Trabalhador

Kelly Martins

O evento reúne empresas contratantes, profissionais em busca de recolocação e instituições parceiras. Foto: Divulgação.
O Sistema Nacional de Emprego (SINE) completa, em 2025, 50 anos de atuação em Mato Grosso do Sul. Para marcar a data, a Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab), vinculada à Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), está promovendo uma série de feirões de empregos em diversas cidades do Estado, entre elas, Três Lagoas.

Na cidade, a ação ocorre nesta terça-feira (7), das 8h às 17h, na Casa do Trabalhador, com a oferta de 80 vagas em diferentes áreas. O evento reúne empresas contratantes, profissionais em busca de recolocação e instituições parceiras, em uma grande mobilização voltada para a intermediação de mão de obra e o fortalecimento do mercado de trabalho local.

Durante o feirão, além das oportunidades de emprego, os participantes poderão emitir a Carteira de Trabalho Digital, receber orientações sobre o Seguro-Desemprego. A Casa do Trabalhador de Três Lagoas, que funciona como uma unidade da Funtrab no município, oferece atendimento gratuito à população e atua diariamente na intermediação de empregos, cadastro de currículos, encaminhamento de candidatos e orientações sobre direitos trabalhistas.

O órgão também mantém parceria com empresas locais e regionais para facilitar o recrutamento de mão de obra. Além de Três Lagoas, os feirões do Sine são realizados em Campo Grande, Aparecida do Taboado, Aquidauana, Bataguassu, Batayporã, Cassilândia, Costa Rica, Dourados, Inocência, Itaquiraí, Ivinhema, Mundo Novo, Nova Alvorada do Sul e Nova Andradina.

A Casa do Trabalhador está localizada na rua Dr. Munir Thomé, no Centro. O número para contato é (67) 3929-1938.

