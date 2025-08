Feirão de vagas exclusivas para PCD será realizado na Casa do Trabalhador de Três Lagoas

A Casa do Trabalhador de Três Lagoas promoverá, no próximo dia 8 de agosto, a partir das 8h, um Feirão de Vagas exclusivo para Pessoas com Deficiência (PCD). A iniciativa tem como objetivo ampliar as oportunidades de inclusão no mercado de trabalho e facilitar o acesso às vagas disponíveis.

Entre as oportunidades oferecidas estão cargos para:

• Serviços gerais

• Pedreiro

• Carpinteiro

• Assistente administrativo

• Almoxarife

• Empacotador

Entre outras funções.