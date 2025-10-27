Feriado do Dia do Servidor é antecipado em Três Lagoas para segunda; saiba o que abre e fecha

O feriado do Dia do Servidor, comemorado em 28 de outubro, foi antecipado para esta segunda-feira (27), em Três Lagoas, pela administração municipal. Por isso, diversos setores públicos estão fechados, voltando ao expediente normal amanhã, às 7h.
Não haverá expediente nas secretarias municipais bem como nos departamentos de atendimento ao público, Cras, Creas, Procon, Setor de Tributação e Departamento de Trânsito.
A Prefeitura de Três Lagoas informa quais são os setores que estarão fechados e quais funcionarão neste período. Confira abaixo.
Saúde
Todas as unidades de saúde estarão fechadas, exceto as urgências e emergências, como Samu, Corpo de Bombeiros, Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e hospitais.
Assistência Social
A Secretaria de Assistência Social (Smas) foi adaptada ao sistema de plantão. Dúvidas pelo WhatsApp: (67) 99274-4942.
Meio Ambiente
O serviço de coleta de animais mortos funciona normalmente. Já o Ecoponto de Pneus volta na terça-feira (28).
A coleta de lixo não vai parar de operar e segue com o cronograma inalterado em todos os bairros.
Infraestrutura e Trânsito
Equipes do Departamento de Serviços Públicos (DSP) e da Diretoria Municipal de Trânsito estarão em escala de plantão nos serviços de obras e reparos. Com isso, caso a população precise de apoio do DSP basta enviar mensagem de texto para o Whatsapp (67) 9217-9946.
O transporte coletivo continua funcionando normalmente.
Educação
A Secretaria Municipal de Educação e Cultura (Semec) retornando o atendimento ao público na terça-feira.
Esporte
As quadras e campos estarão fechados.
Feira Central Turística
A Feira Central Turística funcionará normalmente.
*Informações da assessoria da prefeitura.