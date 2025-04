Feriado prolongado de Páscoa a Tiradentes acontecerá daqui 62 anos

O feriado prolongado iniciou no dia 18 de abril, com a Paixão de Cristo, tradicional sexta-feira santa entre os católicos, seguida pela Páscoa, e encerrou com Tiradentes, no dia 21 de abril. Esse feriado prolongado aconteceu duas vezes nos últimos anos, em 2003 e em 2014, mas agora, vai demorar um pouco mais para ocorrer novamente.

A sexta-feira santa é um dos eventos mais importantes do ano para a religião cristã, ela marca a crucificação e morte de jesus, neste dia, a tradição católica é não consumir carne vermelha. Seguida pelo sábado de aleluia, que representa o tempo de espera pela ressurreição de cristo, que acontece na sequência, com o domingo de Páscoa, marcado pela celebração com ovos de chocolate.

O feriado perde o tom religioso, na segunda-feira (21), que marca a morte de Tiradentes e representa a história nacional. E desta vez, em Três lagoas, os dias foram marcados por chuvas e temperaturas amenas.