Feriados: administração pública terá desafio para manter serviços durante pausas em 2026

Em Três Lagoas serão 22 datas entre feriados e pontos facultativos. Desafio é manter atendimentos sem prejudicar o cidadão

Ygor Andrade

Quantidade de feriados pode prejudicar alguns serviços à população. (Foto: Agência Brasil)
Quantidade de feriados pode prejudicar alguns serviços à população. (Foto: Agência Brasil)

FOCO NO TRABALHO
Durante sua visita à Três Lagoas, na condição de Governador em exercício de MS, Barbosinha destacou a importância de manter diálogos com os prefeitos e demais autoridades. E, mesmo em um ano eleitoral, preferiu destacar o trabalho pelo trabalho. “O ano é curto, calendário apertado, mas o vice-governador não fugiu da resposta. Não tem trabalho pensando em reeleição. Tem trabalho pensando no povo e seguimos nesse caminho”, disse.

À DISPOSIÇÃO
Em entrevista ao Jornalismo do Grupo RCN, durante a semana em que esteve, em Três Lagoas, Barbosinha não titubeou quando o assunto foi as eleições de outubro de 2026. Ele deu resposta padrão, mas garantiu que está à disposição do partido, caso precise de um nome para disputar as eleições que se aproximam. Caminhar ao lado do governador Eduardo Riedel, também faz parte do plano estratégico para o pleito, segundo Barbosinha.

EQUILÍBRIO
O calendário de 2026 promete agradar quem gosta de planejar folgas prolongadas. Com vários feriados caindo próximos aos fins de semana, o ano se desenha como um dos mais favoráveis dos últimos tempos para emendar dias de descanso. Nos bastidores, porém, o cenário acende um alerta: o impacto no funcionamento do serviço público. A repetição de pontos facultativos e repartições fechadas podem comprometer prazos, atendimentos e a entrega de serviços essenciais. Para gestores, o desafio será equilibrar o direito ao descanso com a manutenção da máquina pública em ritmo adequado. Em, em Três Lagoas, conforme o calendário municipal, serão 22 feriados e pontos facultativos.

