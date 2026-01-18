Feriados: administração pública terá desafio para manter serviços durante pausas em 2026

FOCO NO TRABALHO

Durante sua visita à Três Lagoas, na condição de Governador em exercício de MS, Barbosinha destacou a importância de manter diálogos com os prefeitos e demais autoridades. E, mesmo em um ano eleitoral, preferiu destacar o trabalho pelo trabalho. “O ano é curto, calendário apertado, mas o vice-governador não fugiu da resposta. Não tem trabalho pensando em reeleição. Tem trabalho pensando no povo e seguimos nesse caminho”, disse.

À DISPOSIÇÃO

Em entrevista ao Jornalismo do Grupo RCN, durante a semana em que esteve, em Três Lagoas, Barbosinha não titubeou quando o assunto foi as eleições de outubro de 2026. Ele deu resposta padrão, mas garantiu que está à disposição do partido, caso precise de um nome para disputar as eleições que se aproximam. Caminhar ao lado do governador Eduardo Riedel, também faz parte do plano estratégico para o pleito, segundo Barbosinha.