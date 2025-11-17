Fernando Garcia é o novo secretário de Assistência Social de Três Lagoas

A Prefeitura de Três Lagoas oficializou nesta segunda-feira (17) a nomeação de Fernando Garcia de Brito como novo secretário municipal de Assistência Social. O decreto com a nomeação de Fernando foi publicado no Diário Oficial do Município e estabelece também a atualização da delegação de competência para ordenação de despesas da pasta.
Fernando é formado em Serviço Social e assume o cargo ocupado interinamente desde agosto por André Ribeiro Bacalá, secretário de Governo, que passou a responder pela Assistência Social após a saída da vice-prefeita Vera Helena.
Com a nomeação, Fernando, que já trabalhou por anos nos postos de saúde de Três Lagoas, passa a gerir os recursos orçamentários da secretaria, autorizar despesas, conduzir processos licitatórios, homologar contratos e supervisionar convênios e ações vinculadas à Assistência Social. O decreto também delega ao novo secretário a responsabilidade pela prestação de contas aos órgãos competentes e pela administração dos bens públicos sob a tutela da pasta.