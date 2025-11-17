Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Três Lagoas JPNews

Nomeação

Fernando Garcia é o novo secretário de Assistência Social de Três Lagoas

Ana Cristina Santos

Fernando Garcia de Brito assume a Secretaria de Assistência Social - Foto: Divulgação
Fernando Garcia de Brito assume a Secretaria de Assistência Social - Foto: Divulgação

A Prefeitura de Três Lagoas oficializou nesta segunda-feira (17) a nomeação de Fernando Garcia de Brito como novo secretário municipal de Assistência Social. O decreto com a nomeação de Fernando foi publicado no Diário Oficial do Município e estabelece também a atualização da delegação de competência para ordenação de despesas da pasta.

Fernando é formado em Serviço Social e assume o cargo ocupado interinamente desde agosto por André Ribeiro Bacalá, secretário de Governo, que passou a responder pela Assistência Social após a saída da vice-prefeita Vera Helena.

Notícias Relacionadas

Com a nomeação, Fernando, que já trabalhou por anos nos postos de saúde de Três Lagoas, passa a gerir os recursos orçamentários da secretaria, autorizar despesas, conduzir processos licitatórios, homologar contratos e supervisionar convênios e ações vinculadas à Assistência Social. O decreto também delega ao novo secretário a responsabilidade pela prestação de contas aos órgãos competentes e pela administração dos bens públicos sob a tutela da pasta.

Assuntos

Impressos

Mais Edições

Mais notícias

Mais artigos