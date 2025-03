Festa de São José terá celebrações e tradicional churrasco

A Paróquia São Francisco de Assis realizará, neste domingo (17), a festa em honra a São José, com celebrações religiosas e uma festividade social. Durante o programa RCN Notícias, desta sexta-feira (14), o padre João Molina, explicou que o evento terá início às 7h30, com a primeira missa do tríduo na Igreja São José, localizada na rua Ranulpho Marques Leal com a rua Bruno Garcia.

A partir do meio-dia, será servido o tradicional churrasco de manta, acompanhado de bebidas que serão vendidas separadamente. Os convites para o almoço estão disponíveis na Secretaria da Paróquia São Francisco e com membros da comunidade, ao custo de R$ 40. Os participantes devem levar pratos e talheres.