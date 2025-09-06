Festa do Folclore em Três Lagoas gera impacto econômico de R$ 1 milhão

35ª Festa do Folclore consolidou-se mais uma vez como um dos eventos mais tradicionais e importantes de Três Lagoas. De acordo com levantamento realizado pela prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Turismo (Sedect), os quatro dias de festa resultaram em um impacto econômico de aproximadamente 1 milhão de reais para as entidades do município.

Ao todo, 50 entidades locais participaram diretamente da programação, que reuniu mais de 40 mil pessoas no espaço de festas. O resultado vai além da movimentação financeira: a celebração tornou-se também um espaço de integração e cooperação entre clubes de serviço, grupos comunitários e associações, fortalecendo a rede de apoio e ampliando a visibilidade das ações desenvolvidas por cada instituição.