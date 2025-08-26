Festa do Folclore se consolida como maior festa da região

A 35ª edição da Festa do Folclore de Três Lagoas superou todas as expectativas e entrou para a história como a maior já realizada no município. Durante quatro noites de programação, mais de 15 mil pessoas por dia passaram pela esplanada da NOB, prestigiando shows, apresentações culturais e a gastronomia típica.
O diretor de Cultura, Stênio Congro Neto, avaliou o evento como um marco para a cidade.
“Realmente foi a melhor festa do folclore que Três Lagoas já teve. Todas as entidades venderam tudo o que trouxeram, garantindo renda importante para os projetos que desenvolvem. Tivemos público recorde, atrações artísticas variadas e um ambiente familiar, pensado para crianças, acessibilidade e segurança”, destacou.
A infraestrutura também chamou atenção. Foram montadas 40 barracas de alimentação, que registraram vendas esgotadas antes mesmo do encerramento da última noite. Além disso, a festa contou com parquinho, apresentações de danças folclóricas, comidas típicas e reforço na segurança com apoio da Polícia Militar, vigilantes e brigadistas.
Stênio ressaltou ainda a preocupação da organização com a limpeza e o meio ambiente.
“Mesmo com a grande quantidade de lixo gerada, o espaço permanecia limpo diariamente graças ao empenho das equipes de varrição, elétrica, trânsito e de toda a prefeitura”, afirmou.
Com a missão cumprida, o desafio agora é preparar as próximas celebrações. No calendário, a Diretoria de Cultura já organiza o desfile cívico de 7 de setembro e a cavalgada dos dias 3 e 4 de outubro, no distrito de Arapuá.
“Ano que vem teremos o desafio de superar essa festa, que foi muito bonita e especial. O sentimento é de gratidão a todos que prestigiaram e ajudaram a tornar esse evento inesquecível”, finalizou Neto.