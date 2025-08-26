Veículos de Comunicação
Três Lagoas

BALANÇO

Festa do Folclore se consolida como maior festa da região

Durante quatro noites de programação, mais de 15 mil pessoas por dia passaram pela esplanada da NOB

Pedro Tergolino

Com a missão cumprida, o desafio agora é preparar as próximas celebrações. No calendário, a Diretoria de Cultura já organiza o desfile cívico de 7 de setembro e a cavalgada dos dias 3 e 4 de outubro, no distrito de Arapuá. Foto: Reprodução/RCN 67.
A 35ª edição da Festa do Folclore de Três Lagoas superou todas as expectativas e entrou para a história como a maior já realizada no município. Durante quatro noites de programação, mais de 15 mil pessoas por dia passaram pela esplanada da NOB, prestigiando shows, apresentações culturais e a gastronomia típica.

O diretor de Cultura, Stênio Congro Neto, avaliou o evento como um marco para a cidade.

“Realmente foi a melhor festa do folclore que Três Lagoas já teve. Todas as entidades venderam tudo o que trouxeram, garantindo renda importante para os projetos que desenvolvem. Tivemos público recorde, atrações artísticas variadas e um ambiente familiar, pensado para crianças, acessibilidade e segurança”, destacou.

A infraestrutura também chamou atenção. Foram montadas 40 barracas de alimentação, que registraram vendas esgotadas antes mesmo do encerramento da última noite. Além disso, a festa contou com parquinho, apresentações de danças folclóricas, comidas típicas e reforço na segurança com apoio da Polícia Militar, vigilantes e brigadistas.

Stênio ressaltou ainda a preocupação da organização com a limpeza e o meio ambiente.

“Mesmo com a grande quantidade de lixo gerada, o espaço permanecia limpo diariamente graças ao empenho das equipes de varrição, elétrica, trânsito e de toda a prefeitura”, afirmou.

Com a missão cumprida, o desafio agora é preparar as próximas celebrações. No calendário, a Diretoria de Cultura já organiza o desfile cívico de 7 de setembro e a cavalgada dos dias 3 e 4 de outubro, no distrito de Arapuá.

“Ano que vem teremos o desafio de superar essa festa, que foi muito bonita e especial. O sentimento é de gratidão a todos que prestigiaram e ajudaram a tornar esse evento inesquecível”, finalizou Neto.

