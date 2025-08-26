Festa do Folclore se consolida como maior festa da região

A 35ª edição da Festa do Folclore de Três Lagoas superou todas as expectativas e entrou para a história como a maior já realizada no município. Durante quatro noites de programação, mais de 15 mil pessoas por dia passaram pela esplanada da NOB, prestigiando shows, apresentações culturais e a gastronomia típica.

O diretor de Cultura, Stênio Congro Neto, avaliou o evento como um marco para a cidade.

“Realmente foi a melhor festa do folclore que Três Lagoas já teve. Todas as entidades venderam tudo o que trouxeram, garantindo renda importante para os projetos que desenvolvem. Tivemos público recorde, atrações artísticas variadas e um ambiente familiar, pensado para crianças, acessibilidade e segurança”, destacou.

A infraestrutura também chamou atenção. Foram montadas 40 barracas de alimentação, que registraram vendas esgotadas antes mesmo do encerramento da última noite. Além disso, a festa contou com parquinho, apresentações de danças folclóricas, comidas típicas e reforço na segurança com apoio da Polícia Militar, vigilantes e brigadistas.

Stênio ressaltou ainda a preocupação da organização com a limpeza e o meio ambiente.