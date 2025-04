Fiação da casa de bombas do piscinão do Jardim Cangalha é furtada

A Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito (Seintra), registrou o furto da fiação elétrica da casa de bombas do Piscinão do Jardim Cangalha. O crime compromete diretamente o funcionamento do sistema de drenagem da região.

A estrutura é essencial para o escoamento da água da chuva em períodos de forte precipitação, como os registrados neste feriado. Sem energia elétrica, a bomba não opera e o piscinão não consegue cumprir sua função, aumentando o risco de alagamentos em ruas e residências próximas.

Além desse episódio, também foram registrados recentemente o furto da fiação da iluminação na Lagoa Maior e o vandalismo de um poste na Avenida Rosário Congro Bastos. Esses atos criminosos geram prejuízos ao patrimônio público e colocam em risco a segurança da população.