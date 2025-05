Ladrão furta carro e é preso em flagrante durante perseguição policial em avenida de Três Lagoas

Um homem, de 48 anos, com passagens criminais por furto, foi preso pela Polícia Militar de Três Lagoas (MS), no início da tarde desta quarta-feira (21), após uma perseguição policial, que percorreu diversos bairros da cidade e terminou na avenida Clodoaldo Garcia, próximo à Escola Estadual Dom Aquino Corrêa. O suspeito teria furtado um veículo – Fiat Uno- durante a madrugada de hoje, no bairro Vila Verde.

De acordo com informações da Polícia Militar, o furto ocorreu quando o suspeito teria utilizado uma chave “micha” para ligar o carro e fugir do local. Em troca, ele deixou para trás uma bicicleta, que também seria produto de furto, segundo relatado posteriormente.

A movimentação do suspeito foi descoberta por um familiar do dono do veículo, que avistou o automóvel circulando nas proximidades do Centro Pop – unidade que oferece refeição e atendimento às pessoas em situação de vulnerabilidade. Ao perceber que se tratava do carro furtado, o familiar passou a seguir o condutor e acionou a Polícia Militar.

O suspeito tentou fugir em alta velocidade pelas ruas do bairro Santa Terezinha, depois pela rua Manoel de Oliveira Gomes — onde está o 2º Batalhão da PM — e, em seguida, acessou o bairro Santos Dumont. Durante a perseguição, o ladrão ignorou as ordens de parada dos policiais, colocando em risco pedestres e motoristas, especialmente, em áreas escolares.