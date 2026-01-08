Carreta carregada com drogas é apreendida durante operação em Três Lagoas

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado de Mato Grosso do Sul (Ficco/MS), em ação conjunta com equipes do SIG da Polícia Civil e do 2º Batalhão da Polícia Militar (2º BPM) de Três Lagoas, realizou a apreensão de uma carreta carregada com drogas no município, durante operação voltada ao enfrentamento ao tráfico de entorpecentes no domingo (4), mas só foi confirmada pela Polícia Federal nesta quinta-feira (8).

A ação foi resultado de trabalho integrado que possibilitou a identificação e o monitoramento do veículo suspeito. Após a abordagem, as equipes localizaram grande quantidade de substância entorpecente ocultada na carreta.

O condutor foi detido no local e encaminhado, juntamente com o veículo e o material apreendido, para a unidade policial competente, onde foram adotadas as providências legais cabíveis.